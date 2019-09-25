В матче шестого тура российской премьер-лиги каталонская «Барселона» одержала домашнюю победу над «Вильярреалом» со счетом 2:1.

В составе сине-гранатовых по голу забили Антуан Гризманн с передачи Лионеля Месси на 6-й минуте и Артур с передачи Серхио Бускетса на 15-й минуте. Единственный гол в составе гостей забил Санти Касорла с передачи Висенте Иборры на 44-й минуте встречи.

После шести матчей команда Эрнесто Вальверде занимает четвертое место, набрав десять очков. У «Вильярреала» в активе восемь баллов, команда располагается на восьмой позиции.

Следующий матч каталонцы проведут 28 сентября на выезде против «Хетафе», «Вильярреал» одним днем ранее дома примет «Бетис». Кроме того, сине-гранатовым 2 октября предстоит домашний матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера».