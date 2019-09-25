Евсеев рассказал, что Глушаков мог перейти в «Уфу»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, что полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков мог стать футболистом башкирского клуба.

По словам Евсеева, это правда, что гендиректор «Уфы» Газизов в межсезонье звонил Глушакову и звал его в «Уфу», но в «Ахмате» предложили зарплату в 2,5 раза больше. Тренер отметил, что сам звонил Глушакову и разговаривал с ним, и футболист сказал, что ему очень приятно и все возможно.

«Понимали, что не только мы хотим его, многие другие клубы тоже. Он выбрал тот вариант, который его устроил. Какие могут быть вопросы?» – сказал Евсеев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».