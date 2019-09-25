Spasiba Golovin: французский журнал посвятил обложку российскому игроку

Французское издание о спорте L’Equipe поместило на обложку оформившего дубль российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

Обложка целиком посвящена Головину, большими буквами на ней написано «Spasiba Golovin». В матче против «Ниццы» россиянина назвали лучшим игроком встречи, поставив ему оценку 9.

Contre Nice et grâce à un grand match de Golovin, Monaco s'impose pour la première fois de la saison > https://t.co/JsGOsz49eZ pic.twitter.com/Wn3aKHWAKy — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 24, 2019

Напомним, российский полузащитник «Монако» Александр Головин отличился тремя результативными действиями в матче чемпионата Франции по футболу против «Ниццы» — он оформил дубль и отдал результативную передачу на Виссама Бен-Йеддера.