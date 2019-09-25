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  • 09:20,  25 сентября 2019
Футбол
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Spasiba Golovin: французский журнал посвятил обложку российскому игроку

Spasiba Golovin: французский журнал посвятил обложку российскому игроку
Футболист Александр Головин. Фото: Instagram

Французское издание о спорте L’Equipe поместило на обложку оформившего дубль российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

Обложка целиком посвящена Головину, большими буквами на ней написано «Spasiba Golovin». В матче против «Ниццы» россиянина назвали лучшим игроком встречи, поставив ему оценку 9.

Напомним, российский полузащитник «Монако» Александр Головин отличился тремя результативными действиями в матче чемпионата Франции по футболу против «Ниццы» — он оформил дубль и отдал результативную передачу на Виссама Бен-Йеддера.

Отметим, теперь у Александра Головина шесть забитых мячей за «Монако», эти голы стали первыми в сезоне. «Монако» же одержал первую победу в сезоне и поднялся из зоны вылета на 17-ю строчку.

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