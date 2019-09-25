Бразильский боец смешанных единоборств Леонардо Сантос заявил о желании провести поединок против Хабиба Нурмагомедова.

По словам Сантоса, бойцы, которые претендуют на бой с Хабибом, уже проигрывали ему ранее. Он отметил, что у него есть определенные навыки, которые могут усложнить Нурмагомедову жизнь.

«Дана Уайт, дай мне этот бой», – написал Сантос в Twitter.

Отметим, последнее поражение 39-летний Сантос, выступающий в UFC, потерпел в 2009 году. Всего он провел 21 бой, 17 раз побеждал, трижды терпел поражения и один раз завершал поединок вничью.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов провел уже 28 боев в смешанных единоборствах, ни разу не проиграв. 8 боев он выиграл нокаутом, 10 благодаря сдаче соперника и еще 10 — судейским решением. Чемпионским поясом UFC россиянин обладает с апреля 2018 года, тогда он победил американца Эла Яквинту.

После этого Хабиб Нурмагомедов дважды защитил чемпионский титул, в октябре 2018 года он победил ирландца Конора Макгрегора в четырех раундах, а в сентябре 2019 — американца Дастина Порье в трех раундах.