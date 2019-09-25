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  • 09:21,  25 сентября 2019
Футбол
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Жардим: Очень рассчитываю на Головина в будущих матчах

Жардим, Монако
Леонардо Жардим. Фото: Википедия

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился мнением о победе над «Ниццей» и игре Александра Головина.

По словам Жардима, Головин перешел в «Монако» из чемпионата, который отличается от Лиги 1. Тренер отметил, что россиянин постепенно прибавляет в игре, и это имеет свою значимость для команды. Жардим также похвалил Бадиашиля за игру в этом матче.

«Думаю, у нас много сильных игроков в полузащите, среди них есть Тьемуэ, Фабрегас, Головин и Адриен. «Монако» ими дорожит. Я очень рассчитываю на них в будущих матчах», — сказал Жардим, слова которого приводит пресс-служба «Монако».

Напомним, российский полузащитник «Монако» Александр Головин отличился тремя результативными действиями в матче чемпионата Франции по футболу против «Ниццы» — он оформил дубль и отдал результативную передачу на Виссама Бен-Йеддера.

Отметим, теперь у Александра Головина шесть забитых мячей за «Монако», эти голы стали первыми в сезоне. «Монако» же одержал первую победу в сезоне и поднялся из зоны вылета на 17-ю строчку.

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