Жардим: Очень рассчитываю на Головина в будущих матчах

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился мнением о победе над «Ниццей» и игре Александра Головина.

По словам Жардима, Головин перешел в «Монако» из чемпионата, который отличается от Лиги 1. Тренер отметил, что россиянин постепенно прибавляет в игре, и это имеет свою значимость для команды. Жардим также похвалил Бадиашиля за игру в этом матче.

«Думаю, у нас много сильных игроков в полузащите, среди них есть Тьемуэ, Фабрегас, Головин и Адриен. «Монако» ими дорожит. Я очень рассчитываю на них в будущих матчах», — сказал Жардим, слова которого приводит пресс-служба «Монако».

Напомним, российский полузащитник «Монако» Александр Головин отличился тремя результативными действиями в матче чемпионата Франции по футболу против «Ниццы» — он оформил дубль и отдал результативную передачу на Виссама Бен-Йеддера.