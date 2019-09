В предсезонном матче Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» одержали победу над соседями из «Айлендерс» со счетом 3:1.

Первую шайбу в составе «рейнджеров» забросил Виталий Кравцов с передач Брэндона Скжея и Джейкоба Труба на 23-й минуте.

Get to know the name of Vitali Kravtsov, hockey friends. pic.twitter.com/KUSc3jkxFd

— NHL (@NHL) September 25, 2019