Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча красно-белых против КАМАЗа.

По словам Мостового, «Спартаку» сейчас нужно побеждать вообще в любой игре.

«Красно-белые просто обязаны обыгрывать любую команду, и неважно, из какой она лиги: хоть ПФЛ, хоть МФЛ, хоть КХЛ. Если «Спартак» не победит КАМАЗ, то надо будет половину команды распустить сразу после матча», — сказал Мостовой, слова которого приводят «Известия».

Отметим, «Спартак» проведет матч против КАМАЗа в рамках 1/16 финала Кубка России. Матч начнется в 18:30 по московскому времени и пройдет в Набережных Челнах.

В данный момент команда Олега Кононова занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в активе 14 очков. Москвичи проиграли четыре последних матча подряд, три из них — в чемпионате страны.