Российская теннисистка Светлана Кузнецова в третьем круге турнира в Ухане потерпела поражение от представительницы Украины Элины Свитолиной в двух сетах.

Счет по сетам — 4:6, 2:6. Матч продолжался один час и 18 минут. За это время Кузнецова не сделала ни одной подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти. Ее соперница сделала два эйса, совершила три ошибки на подаче и реализовала три брейка из восьми.

Отметим, соперницей Свитолиной в четвертьфинале станет победительница поединка между китаянкой Ван Цян и представительницей США Элисон Риске.

Напомним, ранее во втором круге Кузнецова обыграла представительницу Тайваня Се Шувэй — 6:2, 7:6 (7:5). Встреча продлилась один час и 31 минуту.