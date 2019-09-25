Петербургский «Зенита» сыграет с «Енисеем» в матче 1/16 финала Кубка России. Игра в Красноярске будет проходить сегодня, 25 сентября, стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна здесь.

Матч рассудит бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. В роли его ассистентов выступят Владимир Миневич из Смоленска и Александр Чекалин из Воронежа. Инспектором матча будет Юрий Баскаков, представляющий Московскую область.

Отметим, что «Зенит» подошел к матчу с определенными кадровыми потерями: в Красноярске точно не сыграют Малком, Сердар Азмун и Себастьян Дриусси. Малком до сих пор не восстановился от повреждения, которое получил сразу после перехода в «Зенит». Дриусси получил сотрясение мозга в матче против «Рубина», Азмун травмировался в игре с «Лионом» в групповом этапе Лиге чемпионов.