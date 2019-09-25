Петербургский «Зенит» в Twitter рассказал, в какой форме команда проведет матч 1/16 финала Кубка России против красноярского «Енисея».

«Играем в белом!» — сообщается в соцсетях «Зенита».

Напомним, игра будет проходить сегодня, 25 сентября, стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Матч рассудит бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. В роли его ассистентов выступят Владимир Миневич из Смоленска и Александр Чекалин из Воронежа. Инспектором матча будет Юрий Баскаков, представляющий Московскую область.

Отметим, что «Зенит» подошел к матчу с определенными кадровыми потерями: в Красноярске точно не сыграют Малком, Сердар Азмун и Себастьян Дриусси.