Россия — Словакия. Прямая трансляция отборочного матча ЧЕ-2020 по гандболу

В рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020 женская сборная России по гандболу встретится с командой Словакии. Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.
Ранее сообщалось, что левый полусредний «Ростов-Дона» Анна Сень назначена новым капитаном национальной команды.
Напомним, ранее стало известно, что наставник российских гандболисток Евгений Трефилов переходит на работу в руководство ФГР, а его место займет Амброс Мартин. Сейчас испанец параллельно тренирует команду «Ростов-Дон», с которой в минувшем сезоне выиграл два трофея внутри страны, а также дошел до финала Лиги чемпионов.
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