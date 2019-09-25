Россия — Словакия. Прямая трансляция отборочного матча ЧЕ-2020 по гандболу

В рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020 женская сборная России по гандболу встретится с командой Словакии. Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

Ранее сообщалось, что левый полусредний «Ростов-Дона» Анна Сень назначена новым капитаном национальной команды.

Напомним, ранее стало известно, что наставник российских гандболисток Евгений Трефилов переходит на работу в руководство ФГР, а его место займет Амброс Мартин. Сейчас испанец параллельно тренирует команду «Ростов-Дон», с которой в минувшем сезоне выиграл два трофея внутри страны, а также дошел до финала Лиги чемпионов.

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев сообщил, что Амброс Мартин будет работать с женской сборной России по гандболу до конца Олимпиады 2020 года.