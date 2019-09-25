Головин после дубля «Ницце»: Точно не знаю, лучший ли это мой матч за «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал свою игру в матче против «Ниццы».

По словам Головина, наверное, это лучший его матч за «Монако», но точно он сказать не может. Футболист отметил, он просто рад тому, что команда наконец выиграла.

«Мы должны были выигрывать раньше, и наконец-то это случилось. Я надеюсь, что у всех в голове что-то поменяется в нашей команде, и мы будем более уверенно себя вести на поле», — сказал Головин, слова которого приводит L’Equipe.

Напомним, российский полузащитник «Монако» Александр Головин отличился тремя результативными действиями в матче чемпионата Франции по футболу против «Ниццы» — он оформил дубль и отдал результативную передачу на Виссама Бен-Йеддера.