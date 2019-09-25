Он подчеркнул, что во время матча таким приемом пользоваться не советует, а на тренировках так делал. Евсеев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс», добавил, что так получилось, потому что мяч летел, он думал остановить его на подъем, но потом решил исполнить другой прием.

Вадим Валентинович тоже решил снять трендовый видос для ТикТока pic.twitter.com/u6UqHaZ7eb — ФК УФА (@UfaFc) September 16, 2019

В данный момент «Уфа» под руководством Евсеева занимает восьмое место в таблице российской премьер-лиги.