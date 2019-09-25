Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал эпизод с остановкой мяча во время матча против «Динамо».
По словам Евсеева, интересы в мире стали какими-то совсем другими. Тренер заметил, что теперь людям интересно не как Криштиану Роналду за «Реал» через себя «Ювентусу» забивает, а как мяч останавливают «не тем местом».
Он подчеркнул, что во время матча таким приемом пользоваться не советует, а на тренировках так делал. Евсеев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс», добавил, что так получилось, потому что мяч летел, он думал остановить его на подъем, но потом решил исполнить другой прием.
Вадим Валентинович тоже решил снять трендовый видос для ТикТока pic.twitter.com/u6UqHaZ7eb
— ФК УФА (@UfaFc) September 16, 2019
В данный момент «Уфа» под руководством Евсеева занимает восьмое место в таблице российской премьер-лиги.
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