Президент ММА-промоушена Bellator Скотт Кокер заявил, что на территории России стартует запуск турниров под эгидой организации.

«Россия – уникальная для нас территория. У нас есть несколько предложений по работе. Федор проведет бой в России, и это будет совпадать с запуском турниров Bellator в России», – написал Кокер в Twiiter.

Ранее сообщалось, что Федор Емельяненко может провести прощальный бой в канун Нового года. По данным The Athletic Джоша Гросса, соперником российского бойца на турнире Bellator 29 декабря может стать американец Куинтон Джексон.

В последнем бое Емельяненко проиграл. На турнире Bellator 214 в январе состоялся поединок Емельяненко и американца Райана Бейдера, в котором тот отправил россиянина в нокаут за 12 секунд.