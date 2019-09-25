Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость о том, что стадион «Газпром Арена» примет финал Лиги чемпионов.

По словам Медведева, это прекрасный стадион, современный, один из лучших в Европе, с уникальной спецификой крыши, которая позволяет играть в любую погоду.

Медведев отметил, что Петербург быстро развивается, и гостиничная инфраструктура, как и транспортная инфраструктура, вполне приспособлены к подобного рода мероприятиям.

«Мы в высокой степени готовности, уже завтра начнем работать по подготовке на основе этого решения, — сказал Медведев, слова которого приводит 78.ru.

Напомним, о назначении стадиона «Зенита» принимающим финал ЛЧ-2021 стало известно после заседания исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) во вторник в Любляне (Словения). На заседании исполкома УЕФА также было принято решение о том, что мюнхенская «Альянц-Арена» примет финал Лиги чемпионов в 2022 году, а еще через год итоговый матч главного европейского футбольного турнира примет лондонский «Уэмбли».