Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк рассказал, сколько собирается играть и что думает о сравнениях с собой.

По словам Дацюка, у него нет ориентира, до какого возраста играть. Хоккеист отметил, он будет стараться, пока полезен. Он считает, что надо играть, пока хоккей приносит удовольствие, а когда это чувство пропадет, то нужно заканчивать и цепляться за другие жизненные интересы.

Дацюк считает, что здорово, что идут такие сравнения, как в «Торонто», где Илью Михеева называют «новым Павлом Дацюком».

«Но, как я обычно говорил детям, когда проводил лагерь, не надо играть как Павел Дацюк, надо играть лучше. Вот к чему надо стремиться», — сказал Дацюк, слова которого приводит «Матч ТВ».

Отметим, ранее российский форвард «Торонто» Илья Михеев получил позитивные отзывы о своей игре со стороны партнеров и тренеров. Главная звезда «Торонто» Остон Мэттьюз сравнил своего одноклубника с центральным нападающим Павлом Дацюком.