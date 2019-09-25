Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 12:28,  25 сентября 2019
Баскетбол
1

Плаза о Единой лиге ВТБ и Евролиге: Будем преследовать обе цели

Плаза о Единой лиге ВТБ и Евролиге: Будем преследовать обе цели
Тренер БК "Зенит" Джоан Плаза. Фото: официальный сайт команды

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился ожиданиями от предстоящего сезона команды в Единой лиге ВТБ и Евролиге.

По словам Плазы, цель «Зенита» на сезон – попытаться наслаждаться Евролигой и быть предельно конкурентноспособными в лиге ВТБ, а также добиваться побед на своей площадке.

Тренер отметил, необходимо понять, что играть в Евролиге – это честь для клуба, потому что Санкт-Петербург увидит лучший баскетбол мира после НБА.

«Многие в нашем составе не имеют опыта выступлений в этом турнире, но мы не та команда, которая думает только о Евролиге, падая на дно в Единой лиге ВТБ. Мы будем преследовать обе цели», — сказал Плаза, слова которого приводит «Спорт день за днем».

Отметим, первый матч «Зенита» в Единой Лиге ВТБ состоится 1 октября, когда сине-бело-голубые приедут в Польшу, чтобы встретиться с той же «Зеленой Горой». Первый домашний матч «Зенита» в новом сезоне пройдет 11 октября — в рамках Евролиги петербуржцы примут «Барселону».

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров