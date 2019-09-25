Беглов намерен договариваться о помощи при проведении финала ЛЧ в Петербурге

Победивший на выборах губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что финал Лиги чемпионов на «Газпром Арене» пройдет при поддержке федерально бюджета.
На своей официальной странице «ВКонтакте» Беглов поздравил всех футбольных болельщиков и заявил, что Петербург подтверждает статус футбольной столицы, так как “Зенит” стал чемпионом России, в следующем году в городе состоится чемпионат Европы, а теперь Петербургу доверили проведение финала Лиги чемпионов.
«Это событие мирового масштаба и без поддержки федерального бюджета здесь не обойтись – буду договариваться. Спасибо УЕФА за доверие! Всем хорошего дня!» — добавил Беглов.
Напомним, о назначении стадиона «Зенита» принимающим финал ЛЧ-2021 стало известно после заседания исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) во вторник в Любляне (Словения). На заседании исполкома УЕФА также было принято решение о том, что мюнхенская «Альянц-Арена» примет финал Лиги чемпионов в 2022 году, а еще через год итоговый матч главного европейского футбольного турнира примет лондонский «Уэмбли».
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