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  • 12:28,  25 сентября 2019
Футбол
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Беглов намерен договариваться о помощи при проведении финала ЛЧ в Петербурге

Беглов намерен договариваться о помощи при проведении финала ЛЧ в Петербурге
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Победивший на выборах губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что финал Лиги чемпионов на «Газпром Арене» пройдет при поддержке федерально бюджета.

На своей официальной странице «ВКонтакте» Беглов поздравил всех футбольных болельщиков и заявил, что Петербург подтверждает статус футбольной столицы, так как “Зенит” стал чемпионом России, в следующем году в городе состоится чемпионат Европы, а теперь Петербургу доверили проведение финала Лиги чемпионов.

«Это событие мирового масштаба и без поддержки федерального бюджета здесь не обойтись – буду договариваться. Спасибо УЕФА за доверие! Всем хорошего дня!» — добавил Беглов.

Напомним, о назначении стадиона «Зенита» принимающим финал ЛЧ-2021 стало известно после заседания исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) во вторник в Любляне (Словения). На заседании исполкома УЕФА также было принято решение о том, что мюнхенская «Альянц-Арена» примет финал Лиги чемпионов в 2022 году, а еще через год итоговый матч главного европейского футбольного турнира примет лондонский «Уэмбли».

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