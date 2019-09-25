Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос Ивана Урганта на шоу «Вечерний Ургант», что он высыпает в рот во время матчей.

«Надо выигрывать любым способом. Это соль, просто соль. Если сводит мышцы, говорят, помогает. Не знаю, правда или нет. Вот решил проверить. Всю солонку высыпал себе просто в рот. Помогло ли? Свело сразу же, ещё сильнее в два раза», — сказал Медведев на шоу «Вечерний Ургант».

Он отметил, что обычно приносят в маленьких пакетиках, и ты высыпаешь в воду, а теннисисту принесли целую солонку.

Ранее стало известно, что Даниил Медведев пропустит турнир категории АТР 500 в Пекине (Китай). Об этом сообщил тренер сборной России на Кубке Дэвиса Игорь Куницын.

Напомним, Медведев выиграл финальный матч турнира ATP в Санкт-Петербурге против представителя Хорватии Борны Чорича. Встреча проходила на центральном корте «Сибур-Арены». Счет по сетам — 6:3, 6:1. Матч продолжался один час и 12 минут.