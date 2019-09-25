Омский «Авангард» представил сайт, на котором в режиме онлайн можно следить за строительством новой хоккейной арены.

В данный момент на месте старой «Арены Омск» почти ничего не осталось, но еще несколько недель назад ее активно демонтировали.

Отметим, старая арена не могла быть эксплуатирована из-за трещины в фундаменте. На ее месте будет построен новый дворец. «Авангард» в данный момент играет в Балашихе. Команда провела в Подмосковье прошлый сезон и начала нынешний. Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов рассказал, что новый стадион будет построен к началу сезона-2022/23.

Ранее были опубликованы фотографии проекта новой арены. Проект подготовило московское архитектурное бюро ABD architects по заказу клуба. По информации источника, этот проект обсуждался на закрытом совещании с участием руководства «Авангарда» и представителей региональной власти.