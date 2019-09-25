Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в короткой программе в рамках первого этапа Кубка Санкт-Петербурга.

Пара получила от судей 78.18 баллов. Второе место заняли Ника Осипова и Дмитрий Бушланов — они набрали 63.16 баллов.

Снялись с соревнований пары Вероника Варенцова/Елисей Иванов и Таисися Собинина/Никита Володин.

Отметим, первый этап кубка Санкт-Петербурга проходит в период с 24 по 27 сентября.

Награды будут разыграны во всех четырех дисциплинах, помимо взрослых спортсменов выступят кандидаты в мастера спорта и представители первого разряда.

Федерация фигурного катания Петербурга уже огласила списки участников турнира. Так, в заявку на женские соревнования включена чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева. Также на лёд должны выйти Анастасия Губанова, Анастасия Гулякова и Алена Леонова. В мужском турнире запланировано участие Андрея Лазукина, Александра Петрова и Антона Шулепова. В юниорской категории выступит Андрей Кутовой.