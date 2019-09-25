Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о травме Лионеля Месси после матча с «Вильярреалом».

По словам Вальверде, Месси почувствовал дискомфорт в приводящей мышце бедра, было принято решение заменить его, и теперь нужно подождать до завтра.

«Победа – это всегда движение вперёд. Был период, когда у нас были не лучшие результаты в отсутствие Месси», — сказал Вальверде, слова которого приводит El Chiringuito TV.

Напомним, в матче шестого тура российской премьер-лиги каталонская «Барселона» одержала домашнюю победу над «Вильярреалом» со счетом 2:1. После шести матчей команда Эрнесто Вальверде занимает четвертое место, набрав десять очков. У «Вильярреала» в активе восемь баллов, команда располагается на восьмой позиции.