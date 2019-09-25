Анна Тарусина объявила о пропуске сезона

Российская фигуристка Анна Тарусина в «сториз» своего Instagram написала, что полностью пропустит новый сезон.
Отвечая на вопрос одного из поклонников, как у фигуристки со здоровьем, и что будет дальше со спортом, Тарусина сказала, что в этом сезоне ее точно нигде не будет по двум причинам — из-за здоровья и потому что девушка заканчивает экстернат.
Отметим, ранее стало известно, что Анна Тарусина перенесла операцию на ноге. Она не принимала участие в контрольных прокатах юниорской сборной из-за травмы, операция была сделана за неделю до прокатов.
Напомним, Тарусина попала в аварию в 2016 году, по пути на этап юниорской серии Гран-при. Автобус, в котором находилась спортсменка, попал в ДТП, российская фигуристка была госпитализирована.
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