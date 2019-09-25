Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 12:27,  25 сентября 2019
Фигурное катание
0

Анна Тарусина объявила о пропуске сезона

Анна Тарусина объявила о пропуске сезона
Анна Тарусина. Фото: скриншот видео

Российская фигуристка Анна Тарусина в «сториз» своего Instagram написала, что полностью пропустит новый сезон.

Отвечая на вопрос одного из поклонников, как у фигуристки со здоровьем, и что будет дальше со спортом, Тарусина сказала, что в этом сезоне ее точно нигде не будет по двум причинам — из-за здоровья и потому что девушка заканчивает экстернат.

Фото: Instagram.

Отметим, ранее стало известно, что Анна Тарусина перенесла операцию на ноге. Она не принимала участие в контрольных прокатах юниорской сборной из-за травмы, операция была сделана за неделю до прокатов.

Напомним, Тарусина попала в аварию в 2016 году, по пути на этап юниорской серии Гран-при. Автобус, в котором находилась спортсменка, попал в ДТП, российская фигуристка была госпитализирована.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров