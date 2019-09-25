Анна Тарусина объявила о пропуске сезона

Российская фигуристка Анна Тарусина в «сториз» своего Instagram написала, что полностью пропустит новый сезон.

Отвечая на вопрос одного из поклонников, как у фигуристки со здоровьем, и что будет дальше со спортом, Тарусина сказала, что в этом сезоне ее точно нигде не будет по двум причинам — из-за здоровья и потому что девушка заканчивает экстернат.

Отметим, ранее стало известно, что Анна Тарусина перенесла операцию на ноге. Она не принимала участие в контрольных прокатах юниорской сборной из-за травмы, операция была сделана за неделю до прокатов.