Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился ожиданиями от матча против красноярского «Енисея».

По словам Сутормина, никакой недооценки соперника быть не может, «Зенит» идет от игры к игре и готовится к каждому матчу.

«Енисей» — наш следующий соперник, и мы намерены у него выиграть. Надеюсь, все получится», — сказал Сутормин, слова которого приводят «Известия».

Напомним, игра будет проходить сегодня, 25 сентября, стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.