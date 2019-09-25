Российские боксеры отметились пьяным дебош в отеле «Хайят» во время чемпионата мира в Екатеринбурге.

Как сообщает телеграм-канал Baza, в ночь с 19 на 20 сентября представители российской Федерации бокса собрались в баре отеля и устроили вечеринку. Отмечается, что несколько боксеров из региональных федераций поссорились и начали драться. По вызову в отель приехали бойцы Росгвардии, которые принялись их разнимать.

Также сообщается, что самыми активными участниками боксерской вечеринки с участием Росгвардии были Владислав Носовец из федерации бокса Татарстана и Шамиль Пирнаев, тренер сборной из Дагестана. Все закончилось тем, что самых нетрезвых боксеров совместными усилиями отвели в их номера.

Напоним, на чемпионате мира в Екатеринбурге сборная России заняла второе общекомандное место, пропустив на первую строчку только сборную Узбекистана. Сборная России завоевала три золотые и одну бронзовую медаль.