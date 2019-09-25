Лебедева: Не думаю, что Ласицкене сменит гражданство, это непростая процедура

Бывшая прыгунья в длину Татьяна Лебедева прокомментировала ситуацию, в которую попала Мария Ласицкене.

По словам Лебедевой, она не хотела бы оказаться на месте Ласицкене. Спортсменка допускает, что Мария, которая уже пропустила одну Олимпиаду, сделает все, чтобы не проехать мимо следующей. Лебедева отметила, она не думает, что Ласицкене сменит спортивное гражданство, так как это непростая процедура, но прорваться на Игры под белым флагом она постарается.

«Внутри у Марии чувствуется паника. Вместо чемпионата мира Ласицкене грузит себя мрачной темой, запустить ли процесс смены гражданства или нет. Дай-то бог, чтобы это не помешало бы ей в Дохе, не сгорела бы», — сказала Лебедева, слова которой приводит «Подмосковье сегодня».

Ранее Ласицкене заявила, что уедет из России, если ВАДА отстранит РУСАДА. По ее словам, так она будет доступна для международных допинг-офицеров. Ласицкене выразила намерение до конца отстаивать свое право выступить в Токио. Если потребуется обратиться в CAS, то легкоатлетка планирует там бороться только за себя.