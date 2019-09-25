Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, будут ли выступать Ирина Старых и Екатерина Глазырина в сборной.

По словам Драчева, в СБР не видят препятствий для выступления Старых и Глазыриной на контрольных стартах и договорились с регионами, что они поучаствуют в отборе.

«А будут ли кандидатуры спортсменок рассмотрены при выборе биатлонистов на первый и третий этап Кубка мира – пока вопрос. Он будет решаться позже», – сказал Драчев, слова которого приводят «Известия».

Ранее на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском состоялась женская эстафетная гонка. Победу одержала команда Свердловской области, за которую выступили Тамара Воронина, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Екатерина Глазырина.