Московский «Локомотив» в своем Instagram опубликовал афишу предстоящего поединка против петербургского «Зенита».

«Не пропусти самый культурный матчдэй и приходи поболеть за «Локомотив», — призывает пресс-служба клуба в Instagram.

Матч «Зенита» и «Локомотива» состоится 28 сентября в Москве на «РЖД Арене» в рамках 11-го тура российской премьер-лиги. В данный момент команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 23 очка. Подопечные Юрия Семина идут на пятой позиции, набрав 20 баллов.

Отметим, 25 сентября командам предстоят матчи в 1/16 финала Кубка России. «Зенит» в Красноярске сыграет с местными «Енисеем», стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь. «Локомотив» встретится с калининградской «Балтикой». Матч будет проходить на «Калининград Арене» и начнется в 21:30.