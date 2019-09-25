Московский «Спартак» обратился к собственным болельщикам в преддверии выездного матча против КАМАЗа из Набережных Челнов.

«Убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнических изделий в ходе игры!», — сообщается на сайте «Спартака».

Также пресс-служба клуба напомнила фанатам, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу закон, который предусматривает ужесточение мер наказания за подобные правонарушения.

Отметим, «Спартак» проведет матч против КАМАЗа в рамках 1/16 финала Кубка России. Матч начнется в 18:30 по московскому времени и пройдет в Набережных Челнах.

В данный момент команда Олега Кононова занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в активе 14 очков. Москвичи проиграли четыре последних матча подряд, три из них — в чемпионате страны.