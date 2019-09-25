В матче 1/16 финала Кубка России владивостокский «Луч» дома одержал победу над московским «Динамо» со счетом 1:0.

Единственный гол в составе хозяев забил защитник Кирилл Марущак на 20-й минуте встречи.

Отметим, за весь матч бело-голубые нанесли по воротам владивостокцев всего три удара, один из которых пришелся в створ. «Луч» пробил по воротам «Динамо» 12 раз, шесть из них — в створ.

В 1/8 финала Кубка России «Луч» встретится с победителем матча между «СКА-Хабаровском» и грозненским «Ахматом».

Отметим, вледующий матч «Динамо» проведет 28 сентября в рамках российской премьер-лиги против «Ростова» на выезде, «Луч» днем позже в ФНЛ дома примет «Чертаново».

В данный момент команда Дмитрия Хохлова занимает 11-е место в РПЛ, клуб из Владивостока также идет на 11-й позиции, но в Футбольной национальной лиге.