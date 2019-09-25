Московское «Динамо» потерпело второе поражение подряд, вылетело из Кубка России и продлило серию без побед до пяти матчей. В этом сезоне команда одержала всего лишь две победы в 12 матчах. Главный тренер бело-голубых Дмитрий Хохлов уже заявлял, что может уйти в отставку, теперь причин стало больше. Фанаты уже дважды предлагали специалисту покинуть пост, а во время игры с «Лучом» строчили гневные сообщения в соцсетях.

Один из пользователей сравнил «Динамо» с определенным типом людей.

Есть мнение, что бело-голубые нужны для облегчения жизни фанатам «Спартака».

Предлагают также оставить главного тренера «Динамо» во Владивостоке. На перевоспитание?

Кто-то и вовсе готов поскорее прогнать тренера.

Такое объяснение проблем «Динамо» не кажется совсем уж нелогичным

Но у некоторых еще остаются силы шутить.

Напомним, в матче 1/16 финала Кубка России владивостокский «Луч» дома одержал победу над московским «Динамо» со счетом 1:0. Единственный гол в составе хозяев забил защитник Кирилл Марущак на 20-й минуте встречи.