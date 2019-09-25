Московское «Динамо» потерпело второе поражение подряд, вылетело из Кубка России и продлило серию без побед до пяти матчей. В этом сезоне команда одержала всего лишь две победы в 12 матчах. Главный тренер бело-голубых Дмитрий Хохлов уже заявлял, что может уйти в отставку, теперь причин стало больше. Фанаты уже дважды предлагали специалисту покинуть пост, а во время игры с «Лучом» строчили гневные сообщения в соцсетях.
Один из пользователей сравнил «Динамо» с определенным типом людей.
Динамо — это как тупой соседский сын, который к 20 годам успел спиться, снаркоманиться, трижды развестись и отсидеть пару лет.
На их фоне Спартак выглядит очень мощно даже сейчас.
— georgiy_sergeevich (@georgiy_sm) September 25, 2019
Есть мнение, что бело-голубые нужны для облегчения жизни фанатам «Спартака».
давно говорю, что Динамо существует для того, чтобы болельщикам Спартака было не так больно
— JoraR (@trueJoraR) September 25, 2019
Предлагают также оставить главного тренера «Динамо» во Владивостоке. На перевоспитание?
Все идет к тому, что Хохлова оставят во Владивостоке. Впрочем, я бы на месте Динамо оставил там кроме него еще и пол команды, а также амбиции и мечты.
— brian sendit (@sendit495) September 25, 2019
Кто-то и вовсе готов поскорее прогнать тренера.
Динамо и в кубке вылетело. Хохлов, уходи!
— Nekuhulin19 (@Nekuhulin19) September 25, 2019
Такое объяснение проблем «Динамо» не кажется совсем уж нелогичным
Сегодня у нас две беды: Хохлов и поле.
— Леонид (@LeonDM0451) September 25, 2019
Но у некоторых еще остаются силы шутить.
Дмитрий Хохлов показывает, сколько побед одержало Динамо в этом сезоне pic.twitter.com/nE7rwHoE1O
— brian sendit (@sendit495) September 25, 2019
Напомним, в матче 1/16 финала Кубка России владивостокский «Луч» дома одержал победу над московским «Динамо» со счетом 1:0. Единственный гол в составе хозяев забил защитник Кирилл Марущак на 20-й минуте встречи.
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