Шляхтин: Родители не отдают детей в легкую атлетику из-за допинговых страшилок

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин рассказал об оттоке молодых спортсменов и тренеров.

По словам Шляхтина, в России за эти четыре года не было ни одного международного соревнования, хотя ВФЛА постаралась увеличить количество внутренних стартов. Он отметил, что в России потеряли за эти годы 17 тысяч спортсменов молодежного и подросткового возрастов, а также около тысячи тренеров ушли в другие виды спорта.

«Особенно этот отток идет среди тренеров молодого возраста, так как всё меньше детей и подростков идут в лёгкую атлетику, а у родителей на слуху только допинговые страшилки, что вся лёгкая атлетика пропитана допингом. Конечно, отдавать ребёнка в такой вид спорта никто не хочет», — сказал Шляхтин, слова которого приводит ТАСС.