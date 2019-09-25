Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 15:29,  25 сентября 2019
Антидопинг
1

Шляхтин: Родители не отдают детей в легкую атлетику из-за допинговых страшилок

бег
Дмитрий Шляхтин, президент ВФЛА

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин рассказал об оттоке молодых спортсменов и тренеров.

По словам Шляхтина, в России за эти четыре года не было ни одного международного соревнования, хотя ВФЛА постаралась увеличить количество внутренних стартов. Он отметил, что в России потеряли за эти годы 17 тысяч спортсменов молодежного и подросткового возрастов, а также около тысячи тренеров ушли в другие виды спорта.

«Особенно этот отток идет среди тренеров молодого возраста, так как всё меньше детей и подростков идут в лёгкую атлетику, а у родителей на слуху только допинговые страшилки, что вся лёгкая атлетика пропитана допингом. Конечно, отдавать ребёнка в такой вид спорта никто не хочет», — сказал Шляхтин, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, с 2015 года ВФЛА исключена из состава международной федерации легкой атлетики за допинговые проблемы.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров