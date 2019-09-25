Нападающий «Зенита» Владислав Трушкин в интервью Nevasport рассказал, в чем сильные качества главного тренера Джоана Плазы. По мнению форварда, Плаза сочетает в себе строгую дисциплину и демократию.

По словам Трушкина, Плаза — строгий тренер, требующий соблюдения определенных правил. Команде он прививает жесткую дисциплину, которая не предполагает вольности на площадке. С другой стороны, Плаза относится к игрокам, как тренерам — спрашивает мнение по поводу разных вопросов.

«Если мы что-нибудь можем сказать по сопернику, он всегда открыт. Это же тоже расширяет кругозор. Бывает тренер, который говорит: здесь ты идешь низом, там верхом, тут заступ. Все. Плаза же объясняет — объясняет, почему так. И ты уже смотришь на игру шире. Стараешься понять, что это делается для того, чтобы в каком-то моменте у соперника не было преимущества. Это очень интересно. Круто смотреть немножко шире, чем глазами игрока», — отметил Трушкин в разговоре с корреспондентом Nevasport.

Напомним, что Трушкин — один из трех игроков, кто остался в «Зените» в этом сезоне. Команда из Петербурга начнет выступления в Евролиге и Единой лиге ВТБ под руководством Плазы, который пришел в «Зенит» в середине прошлого сезона.