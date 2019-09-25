Тренерский штаб петербургского «Зенита» назвал состав команды на матч 1/16 финала Кубка России против красноярского «Енисея».

В воротах петербуржцев с капитанской повязкой сыграет Михаил Кержаков, в защите выйдут Дуглас Сантос, Йордан Осорио, Эмануэль Маммана, Игорь Смольников и Вячеслав Караваев. Полузащитники — Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Олег Шатов и Роберт Мак. В нападении — Алексей Сутормин.

Напомним, игра будет проходить сегодня, 25 сентября, стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.