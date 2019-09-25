Форвард «Зенита» Владислав Трушкин в интервью Nevasport оценил новый состав «Зенита» перед стартом нового сезона. Трушкин — один из трех игроков, вместе с Антоном Пушковым и Евгением Вороновым, кто остался в петербургском клубе.

По мнению Трушкина, состав этого сезона более универсальный и глубокий. На каждую позицию претендуют по два, а то и три человека.

«С этой точки зрения состав получается намного глубже. Плюс пришли именитые игроки с большим опытом выступления в Евролиге. Кто-то отлично выступал в Еврокубке. Верю, что в этом году мы будем сильнее», — рассказал Трушкин Nevasport.

Отметим, что «Зенит» начнет сезон 1 октября матчем Единой лиги ВТБ с «Зелена Гурой». В Евролиге команда дебютирует матчем с немецкой «Альбой» 4 октября. Первый домашний матч в Евролиге — 11 октября с «Барселоной».