Экс-чемпион мира по боксу уверен, что Земля плоская

Бывший чемпион мира, британский боксер Карл Фроч, рассказал, что не верит шарообразную форму Земли.

Фроч заявил, что он на сто процентов в этом уверен, и что нет никаких доказательств искривления Земли.

«Это фейковое космическое агентство NASA использует компьютерные изображения, и все они отличаются друг от друга. Смотрю на них и думаю: постойте, это похоже на мультики. Вот когда кто-то вроде Ричарда Брэнсона откроет чартерные рейсы и можно будет посмотреть на Землю и увидеть, как она искривляется, я поверю, что Земля — шар», — сказал Фроч, слова которого приводит Metro.