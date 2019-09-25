Экс-чемпион мира по боксу уверен, что Земля плоская

Бывший чемпион мира, британский боксер Карл Фроч, рассказал, что не верит шарообразную форму Земли.
Фроч заявил, что он на сто процентов в этом уверен, и что нет никаких доказательств искривления Земли.
«Это фейковое космическое агентство NASA использует компьютерные изображения, и все они отличаются друг от друга. Смотрю на них и думаю: постойте, это похоже на мультики. Вот когда кто-то вроде Ричарда Брэнсона откроет чартерные рейсы и можно будет посмотреть на Землю и увидеть, как она искривляется, я поверю, что Земля — шар», — сказал Фроч, слова которого приводит Metro.
Ранее стало известно, что испанский клуб «Мостолес Баломпье», который выступает в четвертом дивизионе, официально сменил имя на ФК «Плоская Земля». Это первый футбольный клуб, чьи болельщики решили пойти на такой шаг, чтобы поддержать приверженцев гипотезы о плоской Земле.
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