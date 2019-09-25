В Красноярске в рамках 1/16 финала Кубка России начался матч между местным «Енисеем» и петербургским «Зенитом».

Встреча, которая проходит на стадионе «Центральный», стартовала в 15:30 по московскому времени. Со стартовым составом петербуржцев можно ознакомиться здесь, прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.

Отметим, «Зенит» сыграет с «Енисеем» в гостевом комплекте формы.

Матч рассудит бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. В роли его ассистентов выступят Владимир Миневич из Смоленска и Александр Чекалин из Воронежа. Инспектором матча будет Юрий Баскаков, представляющий Московскую область.

Напомним, что «Зенит» подошел к матчу с определенными кадровыми потерями: в Красноярске точно не сыграют Малком, Сердар Азмун и Себастьян Дриусси.