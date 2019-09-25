Российского прыгуна с шестом Антона Ивакина дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщается на официальном сайте ВФЛА. Отмечается, причиной дисквалификации стал отказ Ивакина от прохождения допинг-теста во время внесоревновательного контроля. Срок дисквалификации россиянина отсчитывается с 23 сентября.

Отметим, Ивакин побеждал на чемпионате России по легкой атлетике в помещении в 2013 году, а также на чемпионате мира среди юниоров в 2010 году и на молодежном чемпионате Европы в 2013 году.