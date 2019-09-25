Тренер рассказал о решении Тарусиной завершить карьеру

Тренер российской фигуристки Анны Тарусиной Сергей Давыдов рассказал о решении подопечной завершить карьеру.

По словам Давыдова, она сообщила ему, что вообще больше не хочет заниматься, и таково ее решение.

«Ее мотивы – тяжело, терпеть больше не может, нужно соблюдать вечную диету», — сказал Давыдов, слова которого приводит «Р-Спорт».

Ранее Анна Тарусина в «сториз» своего Instagram написала, что полностью пропустит новый сезон.

В августе Тарусина перенесла операцию на ноге. Она не принимала участие в контрольных прокатах юниорской сборной из-за травмы, операция была сделана за неделю до прокатов.