Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 17:01,  25 сентября 2019
Интересное сейчас
2

Тренер рассказал о решении Тарусиной завершить карьеру

Тренер рассказал о решении Тарусиной завершить карьеру
Анна Тарусина. Фото: ФФККР.

Тренер российской фигуристки Анны Тарусиной Сергей Давыдов рассказал о решении подопечной завершить карьеру.

По словам Давыдова, она сообщила ему, что вообще больше не хочет заниматься, и таково ее решение.

«Ее мотивы – тяжело, терпеть больше не может, нужно соблюдать вечную диету», — сказал Давыдов, слова которого приводит «Р-Спорт».

Ранее Анна Тарусина в «сториз» своего Instagram написала, что полностью пропустит новый сезон.

В августе Тарусина перенесла операцию на ноге. Она не принимала участие в контрольных прокатах юниорской сборной из-за травмы, операция была сделана за неделю до прокатов.

Напомним, Тарусина попала в аварию в 2016 году, по пути на этап юниорской серии Гран-при. Автобус, в котором находилась спортсменка, попал в ДТП, российская фигуристка была госпитализирована.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров