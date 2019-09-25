Российский фигурист Макар Игнатов, а также спортивная пара Алисы Ефимовой и Александра Коровина покажут короткие программы на входящем в серию ISU Challender турнире Nebelhorn Trophy. Соревнования в немецком Оберстдорфе продлятся до 28 сентября.

Начнется турнир с выступлений мужчин, которые стартуют в полдень. В 15:45 мск короткие программы начнут показывать спортивные пары, в 19:30 мск — женщины. Ни одиночницы, ни танцоры от России на Nebelhorn Trophy не заявлены.

Напомним, Игнатов и Ефимова/Коровин приняли участие в контрольных прокатах сборной России, которые состоялись в начале сентября в Москве. Выступление Игнатова было признано одним из лучших среди мужчин-одиночников.