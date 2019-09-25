Российский разыгрывающий «Химок» Алексей Швед не сможет принять участие в матче против польской «Зелены Горы».

Как сообщает в официальном Instagram подмосковного клуба, в матче не примет участия Алексей Швед, который продолжает восстанавливаться после травмы бедра. Отмечается, что из-за травм также не сыграют Энтони Гилл, Тимофей Мозгов, Крис Крамер и Евгений Валиев.

Напомним, «Химки» домашним матчем против польской «Зелены Горы» откроют новый сезон регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ.

Встреча, которая пройдет в Баскетбольном центре Московской области, начнется в 20:30 по московскому времени и будет транслироваться в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ».

В летнее межсезонье стан «Химок» пополнил ряд игроков из петербургского «Зенита». Это Сергей Карасев, Евгений Валиев и Андрей Десятников. Кроме того, карьеру в «Химках» продолжил покинувший НБА Тимофей Мозгов.