Российские фигуристы покажут короткие программы на шестом этапе юниорской серии гран-при по фигурному катанию, который проходит в Загребе.

В 10:55 мск на лед выйдут юноши. Россию представят Артур Даниелян и Андрей Мозалев. Затем состоятся соревнования спортивных пар: короткие программы в числе прочих покажут Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Диана Мухаметзянова/Илья Миронов и Анна Щеглова/Илья Калашников. Завершат программу соревновательного дня девушки. Прокаты начнутся в 18:15 мск. От России в турнире участвуют Дарья Усачева и Анна Фролова.

Напомним, Даниелян стал вторым на этапе ЮГП в Челябинске, Мозалев выиграл турнир в Риге. Усачева там же стала серебряным призером. Артемьева и Назарычев были вторыми на российском этапе, где третьими стали Мухаметзянова и Миронов. Щеглова и Калашников показали пятый результат в Гданьске. Для Фроловой этот этап Гран-при станет первым в сезоне.