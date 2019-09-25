Медведев о «Зените» в финале ЛЧ-2021: Это был бы финал мечты

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, что было бы, выйди сине-бело-голубые в финал Лиги чемпионов-2021.

По словам Медведева, в случае участия «Зенита» в финале Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге — это был бы финал мечты, но для этого нужно двигаться поэтапно — сначала нужно попасть в Лигу чемпионов следующего сезона. Он отметил, что петербуржцы играют в этом сезоне в Лиге чемпионов, неплохо начали, группа очень плотная, и поэтому в клубе смотрят вперед.

«Команда строится не на один год, а с перспективой на регулярное участие в Лиге чемпионов и достижение в ней самых высоких результатов», — сказал Медведев, слова которого приводит ТАСС.