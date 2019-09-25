Футболисты московского «Динамо» подошли к трибуне с болельщиками после поражения в 1/16 финала Кубка России с «Лучом».

После завершения матча игроки во главе с капитаном Антоном Шуниным пообщались с фанатами и выслушали их претензии. Антон Шунин ответил на недовольство болельщиков, что команда старается.

Напомним, в матче 1/16 финала Кубка России владивостокский «Луч» дома одержал победу над московским «Динамо» со счетом 1:0. Единственный гол в составе хозяев забил защитник Кирилл Марущак на 20-й минуте встречи.

В 1/8 финала Кубка России «Луч» встретится с грозненским «Ахматом», который в серии пенальти обыграл «СКА-Хабаровск». Основное и дополнительное время завершились со счетом 2:2.

Отметим, вледующий матч «Динамо» проведет 28 сентября в рамках российской премьер-лиги против «Ростова» на выезде.