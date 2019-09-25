Российские биатлонисты Максим Цветков и Юрий Шопин покинули список состава резервной сборной России по биатлону на сезон-2019/20. Информация об этом появилась на официальном сайте Министерства спорта РФ.

Решение тренерского штаба может быть связано с результатами спортсменов на чемпионате России по летнему биатлону, пока его никак не прокомментировали. Соревнования прошли в сентябре в Чайковском.

Максим Цветков занял 39-е место в индивидуальной гонке и 7-е — в кросс-спринте. В составе сборной Москвы он поучаствовал в эстафетной гонке, команда заняла пятое место.

Юрий Шопин взял на чемпионате России две бронзовых медали: он финишировал третьим в кросс-спринте и в индивидуальной гонке. Сборная Ульяновской области, за которую выступал Шопин, стала лишь 9-й в эстафетной гонке.

Два вакантных места в составе резервной команды заняли Сергей Корастылев и Пётр Пащенко.