Пресс-служба футбольного клуба «Монако» лестно отозвалась об игре Александра Головина в матче седьмого тура Лиги-1 против «Ниццы».

Встреча прошла на стадионе «Луи II» и завершилась со счетом 3:1 в пользу «Монако», во всех голах поучаствовал российский полузащитник Александр Головин.

После игры на официальном сайте «монегасков» вышла статья о матче, которая была озаглавлена «Александр великий!». В отчете пресс-служба отметила, что игра всей команды позволила Головину засиять в этом матче. «Голо» был везде на поле стадиона «Луи II», который становится для него родным. 17-й номер «Монако» здорово перемещался по всему полю, помогал обороне», — говорится в тексте.

Следующий матч «Монако» проведет с ФК «Брест», встреча состоится на домашнем стадионе «монегасков» 28 сентября.