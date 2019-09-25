Ирландский боец российского происхождения боец Артем Лобов заявил о желании подраться с Зубайрой Тухуговым в UFC.

В интервью ютуб-каналу The Mac Life Лобов заявил, что их пути с Тухуговым пересекутся не сразу, но он обязательно подерется с ним.

«После его выступления в прошлый раз я связался с Шоном Шелби и сказал, что если вы дадите мне один бой против Зубайры, я готов драться бесплатно», — сказал Лобов, добавив, что Шелби его услышал, однако пока неясно, рассмотрят ли такое предложение бойца.

«Я уже веду переговоры с некоторыми из промоушенов ММА. Я всегда в поисках боев. Я люблю все бои, а ММА – мой хлеб с маслом. Это то, с чего я начал, и я наверняка хочу вернуться туда», — сказал Лобов, добавив, что в течение года будет заниматься боксом, боями на кулаках и ММА.