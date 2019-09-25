Российская фигуристка Елена Радионова рассказала о своих любимых образах, которые ей пришлось воплощать на льду во время спортивной карьеры.

Слова фигуристки прозвучали в интервью на радио «Маяк». «Очень интересный образ у меня был, когда я каталась по юниором, в программе «Пятый элемент», — сказала Радионова, добавив, что номер был очень ярким, а также выделила показательную постановку «Зомби». По мнению фигуристки, она получилась неординарной.

«И, наверное, программа, с которой я выиграла свой первый юниорский мир, «Птичка», которую мне поставил Илья Авербух», — вспомнила спортсменка, добавив, что в той постановке была использована современная хореография. «Мне кажется, я была одной из первых, кто открыл это направление. После меня многие стали катать современную хореографию, что-то необычное», — отметила спортсменка.

Напомним, Елена Радионова не выступает с прошлого года: ей пришлось сняться с двух этапов Гран-при из-за обострения травмы.