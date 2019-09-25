Стало известно, что сборная Украины не сможет на групповом этапе чемпионата Европы по футболу 2020 года сыграть на «Газпром-Арене».

Как сообщает агентство ТАСС, при жеребьевке финального этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года УЕФА разведет сборные России и Украины по разным группам. Если сборная России пробьется в финальную часть Евро-2020, то автоматически попадет в группу B, матчи которой будут проходить в Санкт-Петербурге и Копенгагене (по три игры в каждом городе).

Соответственно, команда Украины не сможет сыграть на групповом этапе в Санкт-Петербурге, однако сохраняется вероятность того, что команда Андрея Шевченко сыграет в России. На «Газпром-Арене» состоится один из четвертьфиналов турнира.

При жеребьевке УЕФА также собирается разводить по разным группам сборные Армении и Азербайджана, Испании и Гибралтара, Косово и Сербии.