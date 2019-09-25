Российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился видеороликом, как он ведет машину с шестилетним сыном Александром на коленях.

Сейчас Плющенко с семьей находится на отдыхе в Карелии, именно там и был снят ролик.

«Куда едем, мальчики? За грибами, с ножом», — звучит на фоне голос жены Евгения, Яны Рудковской.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Грибники -охотники 💪🏻 Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) 24 Сен 2019 в 11:46 PDT

Подписчики Плющенко в комментариях разделились на два лагеря: одни посчитали, что фигуриста ждет штраф за нарушение закона, в то время, как другие отметили, что в детстве сами также катались.

«Сейчас по традиции набегут «доброжелатели» и потом полиция будет делать проверку — выписать штраф за ребёнка за рулём или нет…», — отметил один из подписчиков.

Напомним, Александр Плющенко в нынешнем сезоне начал тренировки под руководством отца.