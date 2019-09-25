Российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился видеороликом, как он ведет машину с шестилетним сыном Александром на коленях.
Сейчас Плющенко с семьей находится на отдыхе в Карелии, именно там и был снят ролик.
«Куда едем, мальчики? За грибами, с ножом», — звучит на фоне голос жены Евгения, Яны Рудковской.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Подписчики Плющенко в комментариях разделились на два лагеря: одни посчитали, что фигуриста ждет штраф за нарушение закона, в то время, как другие отметили, что в детстве сами также катались.
«Сейчас по традиции набегут «доброжелатели» и потом полиция будет делать проверку — выписать штраф за ребёнка за рулём или нет…», — отметил один из подписчиков.
Напомним, Александр Плющенко в нынешнем сезоне начал тренировки под руководством отца.
Комментарии Развернуть